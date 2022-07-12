Шпионский скандал в Армении

В Минобороны Армении борются с шпионажем.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".

"Мы уже писали, что сотрудникам Минобороны и подведомственных ему учреждений, в частности военкоматов, запрещалось приходить на работу со смартфонами. Обоснование - вопросы безопасности.

Подробностей не сообщилось, но было понятно, что они борются со шпионажем. Передавать с помощью смартфона информацию через социальные сети и другие виды связи намного проще.

Однако обратившиеся к нам работники Минобороны жалуются, что это решение руководства МО в наше время новейших технологий в разы усложнило их работу, ведь телефон - это тоже рабочий инструмент.

Кстати, ходят слухи, что, возможно, будет осуществлена еще одна программа по укрупнению военных комиссариатов. Причина, как предполагается, заключается в сокращении числа призывников", - пишет газета "Грапарак".