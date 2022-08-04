https://news.day.az/world/1484696.html Армяне признают свои потери
Армяне признают свои потери
Умер военнослужащий армянской армии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, военнослужащий запаса Атом Арутюнян (1978 г.р.) внезапно скончался во время 3-месячных военных сборов.
Арутюнян умер в ночь с 3 на 4 августа по неизвестной причине.
Сообщается, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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