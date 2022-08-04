Армяне признают свои потери
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Умер военнослужащий армянской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, военнослужащий запаса Атом Арутюнян (1978 г.р.) внезапно скончался во время 3-месячных военных сборов.

Арутюнян умер в ночь с 3 на 4 августа по неизвестной причине.

Сообщается, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза.