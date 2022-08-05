Путин планирует подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей РФ и Турции

Президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", - сказал Путин.