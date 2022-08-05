https://news.day.az/world/1485017.html Турецкая армия уничтожает террористов в Сирии
Турецкая армия уничтожает террористов в Сирии
Турецкая армия уничтожила пятерых террористов YPG (сирийское крыло РПК - ред.) на севере Сирии. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в пятницу, 5 августа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Боевики ликвидированы в ответ на обстрел зоны проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата".
В Минобороны Турции подчеркнул решимость к искоренению терроризма в регионе.
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