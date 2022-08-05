Турецкая армия уничтожает террористов в Сирии

Турецкая армия уничтожила пятерых террористов YPG (сирийское крыло РПК - ред.) на севере Сирии. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в пятницу, 5 августа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боевики ликвидированы в ответ на обстрел зоны проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата".

В Минобороны Турции подчеркнул решимость к искоренению терроризма в регионе.