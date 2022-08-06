Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности. Об этом сообщает журнал Compact, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации утверждается что компания RheinEnergie планирует повысить цены на газ более чем на 100%. Сейчас стоимость на топливо составляет 7,87 цента за киловатт-час. После повышения цена вырастет до 18,3 цента. В этом случае стоимость газа вырастет более чем в два раза.

Издание утверждает, что если в год среднее домохозяйство Германии потребляет около 10 тысяч кВт/ч, то после повышения стоимости на топливо им придется увеличить расходы с 960 евро до 2002 евро, что может вызвать неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.