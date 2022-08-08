Ситуация с коронавирусом в Северной Корее не нормализовалась, поэтому границы остаются закрытыми. Об этом заявил ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора, передает Day.Az.

Отмечается, что с 29 июля в графе новых случаев заболевания стоят нули.

По состоянию на 2 августа во всей стране 95 пациентов проходили лечение от коронавируса.

"Однако полностью нормализовавшейся ситуацию назвать нельзя", - заключил посол.

16 июня в КНДР зафиксирована вспышка "острой кишечной инфекции". Северокорейские медики зафиксировали на юго-западе страны вспышку острого кишечного заболевания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Агентство не уточнило конкретное название заболевания и число заболевших. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу в провинции Южная Хванхэ (Хванхэ-Намдо).