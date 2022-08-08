Ежегодный прием Елизаветы II в замке Балморал внезапно отменен

В Великобритании вновь озабочены состоянием здоровья Елизаветы II. Причиной для беспокойства стала отмена ежегодного приема для местных жителей в шотландском замке Балморал, где монарх проводит лето, сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы и приносит Елизавете II настоящее удовольствие, поскольку она может поприветствовать местных жителей, которые приезжают навестить ее. То, что церемония не пройдет своей традиционной форме, - это горькое разочарование", - сказал источник издания.

Вместо обычной приветственной церемонии сегодня, 8 августа, в шотландской резиденции королевы пройдет "небольшое частное мероприятие".

Елизавета II ежегодно приветствовала местных жителей у ворот замка Балморал, за исключением периода пандемии. В рамках церемонии она, в частности, инспектировала ряды военнослужащих шотландских полков.