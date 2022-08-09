Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти

Страны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки сырой нефти из России. До вступления в силу запрета Европейского союза (ЕС) на такие поставки остается уже четыре месяца.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, с 29 июля по 5 августа объем поставок российской нефти из терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достиг максимального уровня за последние семь недель.

Кроме того, в Испанию впервые с апреля была поставлена партия нефти марки Urals, однако произведена поставка была Казахской компанией "КазТрансОйл". Также на прошлой неделе впервые с февраля российскую нефть закупила и Греция. Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из России до 255 тысяч баррелей в сутки.

По подсчетам Bloomberg, общий объем поставок российского сырья европейским потребителям варьируется на уровне 1,38 миллиона баррелей в сутки. Это наибольшее значение за последние пять недель.