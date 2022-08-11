"Зомби-пожары" на юго-западе Франции

Более 10 тысяч человек эвакуированы из-за стремительно распространяющегося пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по последним данным, огнем уничтожено более 6000 га леса.

Власти полагают, что виной столь обширного разрастания пламени стали так называемые "зомби-пожары" - которые были потушены ранее, но продолжили тлеть в торфяной почве, и снова вспыхнули.

Вполне вероятно, что пожар распространился под землей, а затем снова воспламенился на еще нетронутых зеленых участках. И в этот момент, в том числе из-за сухой растительности и чрезвычайно низкой влажности, огонь очень быстро вырвался наружу и снова распространился по хвойному лесу

В Жиронде с огнем борются около тысячи пожарных. Всего по стране зарегистрировано 8 крупных возгораний. Власти призвали к мобилизации всех пожарных-добровольцев.