"Зомби-пожары" на юго-западе Франции - ВИДЕО
Более 10 тысяч человек эвакуированы из-за стремительно распространяющегося пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по последним данным, огнем уничтожено более 6000 га леса.
Власти полагают, что виной столь обширного разрастания пламени стали так называемые "зомби-пожары" - которые были потушены ранее, но продолжили тлеть в торфяной почве, и снова вспыхнули.
Вполне вероятно, что пожар распространился под землей, а затем снова воспламенился на еще нетронутых зеленых участках. И в этот момент, в том числе из-за сухой растительности и чрезвычайно низкой влажности, огонь очень быстро вырвался наружу и снова распространился по хвойному лесу
В Жиронде с огнем борются около тысячи пожарных. Всего по стране зарегистрировано 8 крупных возгораний. Власти призвали к мобилизации всех пожарных-добровольцев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре