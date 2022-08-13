Землетрясение на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на филиппинском острове Панай. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 84 км к юго-западу от города Илоило (столица одноименной провинции) с населением около 387 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.