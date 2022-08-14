Турция выразила соболезнования Египту в связи с погибшими и пострадавшими при пожаре в церкви Абу-Сефейн к западу от Каира, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Анкара сожалеет в связи с сообщениями о гибели и ранении десятков человек в результате пожара в церкви Абу-Сефейн в городе Гиза 14 августа", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и египетскому народу и государству, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате пожара в церкви города Гиза к западу от Каира, столицы Египта, погиб 41 человек, десятки пострадали.

Как сообщили в Минздраве Египта, 12 пострадавших госпитализированы.

Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неполадки в системе кондиционирования на втором этаже здания церкви.