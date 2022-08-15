У президента Эквадора обнаружили меланому

У президента Эквадора Гильермо Лассо обнаружена меланома, пишет газета El Universo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что диагноз был поставлен по результатам операции, которую Лассо перенес в конце июля. Хирургическое вмешательство происходило в Эквадоре. У главы государства подозревали базально-клеточную карциному на правом веке.

После этого глава государства отбыл за рубеж на лечение.

Пресс-служба президента сообщила о том, что с 16 по 21 августа он будет находится в личной поездке в Хьюстон, США, "для проведения дополнительной диагностики".

В июне 2021 года Лассо также ездил в США на операцию. Она была связана с травмой бедра, которую он получил в 2013 году во время паломничества по Испании. После этого он ходил с тростью.