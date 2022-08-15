Риск сваливания еврозоны в рецессию достиг максимального с 2020 года уровня

Эксперты считают, что риск сваливания экономики еврозоны в рецессию достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалистов, которых просили оценить вероятность рецессии экономики еврозоны в ближайшие 12 месяцев, ситуация с нехваткой энергоносителей угрожает повысить и без того рекордную инфляцию. Вероятность сокращения производства стран еврозоны в течение двух кварталов подряд возросла с 45% до 60% со времени последнего опроса агентства и на 20% - с начала боевых действий на Украине, говорится в статье. Так, прогнозируют эксперты, германская экономика, крупнейшая экономика блока и одна из наиболее пострадавших от сокращения поставок российских энергоносителей, начнет стагнировать уже в этом квартале.

По оценкам, инфляция составит в среднем почти 8% в 2022 году, что примерно в четыре раза превышает прогноз Европейского центрального банка, и 4% в следующем году. Тем не менее респонденты считают, что инфляция замедлится до целевого показателя в 2% в 2024 году.