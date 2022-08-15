Власти Берлина отключили подсветку 100 зданий в ночное время в целях экономии электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, передает Day.Az.

По информации городского ведомства защиты окружающей среды, техникам приходится отключать каждый объект вручную из-за отсутствия единой системы подсветки. Подсветку сохранят на Мемориале павшим советским воинам в парке Тиргартен, зданий Еврейского музея и Новой Синагоги, а также продолжат освещать флаги перед ратушей, где находятся офис бургомистра Берлина и сенат.

В июле газета Berliner Zeitung писала, что власти столицы отключат подсветку у 200 достопримечательностей и общественных зданий. В издании подсчитали, что на освещение берлинских достопримечательностей ежегодно требуется около 200 000 киловатт-часов электроэнергии, что обходится государству примерно в €40 тыс. в год.

В частности, бургомистр Берлина Франциска Гиффей предлагала отключить освещение Бранденбургских ворот и здания берлинского сената в целях разумной экономии энергии.