Дальнобойщик проучил гангстеров и протаранил внедорожник в Таиланде

Видеорегистратор, установленный в салоне грузовика, 10 августа запечатлел драматичное дорожное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Судя по комментариям, оставленным интернет-пользователями к видеосюжету, размещённому в Facebook, злоумышленники попытались остановить фуру, но водитель большегруза заставил бандитов изменить свои планы и скинул внедорожник в кювет.