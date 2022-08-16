https://news.day.az/world/1487657.html Дальнобойщик проучил гангстеров и протаранил внедорожник в Таиланде - ВИДЕО
Дальнобойщик проучил гангстеров и протаранил внедорожник в Таиланде - ВИДЕО
Видеорегистратор, установленный в салоне грузовика, 10 августа запечатлел драматичное дорожное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Судя по комментариям, оставленным интернет-пользователями к видеосюжету, размещённому в Facebook, злоумышленники попытались остановить фуру, но водитель большегруза заставил бандитов изменить свои планы и скинул внедорожник в кювет.
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