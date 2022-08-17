Швеция вынуждена использовать мазут на фоне роста цен на электричество

Швеция вынужденно запустила резервную электростанцию, работающую на мазуте, на фоне рекордных цен на электричество в стране.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шведского энергетического оператора Uniper SE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным оператора, станция в Карлсхамне, работающая на мазуте и построенная в начале 1970-х годов, начала регулярную работу около недели назад. При этом цены на электроэнергию в южной части страны находятся на рекордно высоком уровне, поднявшись на 51%, отмечает агентство.

"Это последнее свидетельство того, что борьба с глобальным потеплением отошла на второй план, поскольку Европа сталкивается с историческим энергетическим кризисом", - отмечает Bloomberg.

Резервная ТЭС Karlshamnsverket расположена на юге Швеции, где за последние несколько лет было остановлено несколько реакторов. Общая мощность станции составляет 662 МВт. По словам представителя Uniper Торнбьерна Ларссона, за последнюю неделю она работала на мощности от 200 до 300 МВт, потребляя 50-70 тонн мазута в час. По подсчетам Bloomberg, это примерно 9000 баррелей в день в течение полных 24 часов.

"В то время как объемы (используемого мазута - прим. ред.) небольшие в контексте мирового нефтяного рыка, это подчеркивает продолжающийся тренд, когда потребители используют больше нефтепродуктов для генерации электричества, поскольку цены на природный газ растут до рекордных значений", - говорится в материале.

Ранее агентство Reuters сообщало, что на фоне роста стоимости газа большинство стран рассматривают переход на менее экологичное топливо. По данным S&P Global Commodity Insights, цена на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии составляет около 50 долларов за млн британских тепловых единиц (БТЕ), что в два раза больше стоимости дизельного топлива, а высокосернистый мазут и уголь стоят еще дешевле. Подобная ситуация встречается и в странах Европы, где газ продается за 60 долларов, а цена на мазут и пропан в три раза меньше.