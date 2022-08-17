Пожары уничтожают десятки тысяч гектаров западноевропейских лесов

Крупный лесной пожар продолжает опустошать Серра-да-Эштрела, расположенный в горах на востоке Португалии природный парк из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще на прошлой неделе огонь уничтожил 10 тыс гектаров его площади. В понедельник он разгорелся вновь с новой силой. С огнем борются более 1100 пожарных. Им помогает авиация. Дым от пожара уже застилает небо над Мадридом, столицей соседней Испании, расположенной за более чем 350 км от места горения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В самой Испании лесные пожары бушуют в нескольких местах. В самой Испании лесные пожары бушуют в нескольких местах. Особую опасность представляют два крупных пожара в регионе Валенсии, которые привели к эвакуации жителей 13 населенных пунктов, к перекрытию автомагистралей и железных дорог. В районе Валь-де-Эбо в провинции Аликанте огонь уничтожил 10 тысяч га леса. А в масштабах всей Испании сгорело 250 тыс га лесов. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Далее к северу, в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, огонь уничтожил 7 тысяч га хвойных лесов. На помощь французским пожарным приехали сотни коллег из других стран Евросоюза.