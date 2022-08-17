Мэр Лондона предсказал рост преступности в столице из-за кризиса в экономике

Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что в столице может вырасти преступность из-за экономического кризиса. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хана, самыми частыми преступлениями являются перестрелки и нападения с ножом. А из-за того, что стоимость жизни дорожает, молодые люди все чаще могут присоединяться к преступным группировкам.

Он добавил, что возможный рост насилия летом вызывает обеспокоенность. При этом все еще увеличивающийся рост стоимости жизни может привести к тому, что все усилия по борьбе с насильственными преступлениями были напрасными.