Стрельба в центре Москвы

Видео с места стрельбы у бара в центре Москвы. Эти кадры были сделаны камерой видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа на улице Ладожская. В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место стражи порядка задержали троих человек - мужчину и двух девушек. У мужчины был при себе самозарядный пистолет ограниченного поражения МР-80-13Т, разрешение на ношение оружия у него имелось.

Пока нет точной информации об обстоятельствах произошедшего. На опубликованных кадрах можно увидеть, как две девушки разговаривают с двумя мужчинами - у них, предварительно, происходит конфликт.

В отношении женщин составлены протоколы за мелкое хулиганство. По факту произошедшего проводится проверка.