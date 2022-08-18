Оспа обезьян: заболеваемость растет

Число подтвержденных случаев оспы обезьян в течение прошлой недели возросло на 20%. Заболевание продолжает распространяться по планете, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти все случаи оспы обезьян зафиксированы в Европе и на американском континенте.

"Более 35 случаев заболевания оспой обезьян выявлено в 92 странах и территориях... почти 7,500 случаев было зафиксировано на прошлой неделе, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей, в течение которой рост числа случаев превысил 20 процентов", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ также отметил, что подтверждены 12 летальных случаев, связанных с оспой обезьян вне Африки, где вирус еще регулярно обнаруживается.

Несмотря на то что большинство заболевших мужчины, вступавшие в однополые связи, вирус также может передаваться воздушно-капельным путем при прямом контакте с больным.

Двухнедельная кампания по вакцинации началась во Франции. Власти призывают принимать и другие меры предосторожности, в частности сокращать число сексуальных партнеров.

Заболеваемость оспой обезьян растет с весны этого года. Наибольшее количество случаев выявлено в США, Испании, Великобритании, Германии и Франции.

В июле ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.