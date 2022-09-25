В Италии предрекли Евросоюзу «хлебный бунт»

Журналист итальянской газеты La Stampa Эммануэле Бонини написал в своей статье, что быстрый рост цен на хлеб, который затронул все страны Евросоюза, грозит народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, цены на хлеб в ЕС в среднем выросли на 18%, что может повлечь за собой "все возможные последствия".

Как заявил автор, четверть стран-членов Евросоюза борются с проблемой данной проблемой, но в действительности всему сообществу из 27 государств приходится бороться с двузначным ростом цен. Он отметил, что избежать этой общей тенденции пока смогли лишь Франция и Нидерланды, где рост цен на хлеб составил 8,2% и 9,6% соответственно.

В публикации отмечается, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам.