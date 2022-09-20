В Италии власти выплатят миллион евро за подмену младенцев в роддоме

Из-за ошибки медсестер роддома в итальянской области Апулия, которые перепутали младенцев, властям придется выплатить миллион евро судебного штрафа, сообщает издание la Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В суд обратилась 33-летняя жительница города Каноза, в 2012 году она случайно увидела в социальных сетях похожих на себя ранее незнакомых женщин. Она списалась с ними в сети и настояла на ДНК-тесте.

Выяснилось, что сотрудники больницы совершили ошибку и в 1989 году отдали новорожденных девочек не тем родителям. Издание отмечает, что в иске заявительница отметила, что получила психологическую травму, воспитываясь в чужой семье, мать бросила дочь с отцом, который плохо обращался с ней. Антонелла длительное время провела в детском доме, а затем в приемной семье.

Судебные разбирательства длились несколько лет, сторона, обвиняемая в подмене младенцев, пыталась оспорить приговор, ссылаясь на истечение срока давности. По решению суда итальянка получит около полумиллиона евро, по 215 тысяч выплатят ее биологическим родителям, выплату 81 тысячи евро присудили ее родному брату за утрату родственных связей.