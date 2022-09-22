Эрдоган заявил о возможной встрече с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в начале октября, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Праге [6 октября] состоится саммит Европейского политического сообщества. Сейчас мы расцениваем возможность участия в саммите. Пашинян тоже может приехать на саммит. Возможно, мы сможем поговорить с ним", - сказал Эрдоган журналистам в "Турецком доме" (Türk evi) в Нью-Йорке.