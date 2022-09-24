Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден объявил, что лишил Афганистан престижного статуса основного американского союзника вне НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в президентском меморандуме для государственного секретаря США.

США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года. В августе 2021 года США вывели войска из страны, где тогда же власть захватило движение "Талибан".