В Италии расходы на газ и электричество могут вырасти на 300%

Расходы жителей Италии в 2023 году на газ и электричество могут увеличиться на 300% по сравнению с 2020 годом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие оценки высказал глава защищающей права потребителей ассоциации Assoutenti Фурио Труцци.

"Аналитики заявляют о напряженной ситуации с ценами на энергоносители, которая сохранится и в новом году. Учитывая нынешний резкий рост цен на электричество и газ, при отсутствии национального или европейского замораживания тарифов и эффективных контрмер в 2023 году счет за энергоснабжение может достичь €5 266 на семью: €3 052 за газ и €2 214 за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом", - приводит его слова агентство ANSA.

Assoutenti подсчитала, что в 2021-2022 годах расходы итальянцев на энергию вырастут в общей сложности на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В текущем году общие расходы на электроэнергию вырастут до €2 558 на домохозяйство (€1 516 за газ, €1 042 за свет).

Кроме того, с октября в стране будет введен новый метод расчета тарифов на газ - оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.