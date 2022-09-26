Таможенно-пропускной пункт «Верхний Ларс» в Грузии перешел на особый режим работы

Служба доходов Министерства финансов Грузии перешла на особый режим работы в связи с нагруженностью на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс", расположенного на границе с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с увеличением транспортного потока в регионе, на всех таможенно-пропускных пунктах Грузии введен особый режим работы. В сообщении Службы доходов говорится, что для осуществления таможенных процедур в 24-часовом режиме на погранично-пропускных пунктах увеличено количество сотрудников таможни.

В сообщении организации отмечается, что процедуры таможенного контроля грузовиков, движущихся в направлении России через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс", задерживаются.

Отмечается, что с целью обеспечения устойчивости растущего международного грузооборота ведется интенсивная связь с соответствующими таможенными ведомствами Турции, Азербайджана и Армении.