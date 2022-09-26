В Японии поступил в продажу хлеб с белой коркой

В Японии начали печь хлеб с белой коркой, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам производителя, это должно положить конец практике удаления корки при приготовлении сэндвичей.

Токийский шеф-повар Сугимото и его команда потратили шесть месяцев на разработку инновационного вида хлеба, который, как они утверждают, устраняет необходимость избавляться от корки при приготовлении бутербродов. Специалисты не раскрыли секрет рецептуры, но известно, что данный вид хлеба выпекается медленнее и при более низких температурах, в результате чего имеет более влажную текстуру.

Сообщается, что белый хлеб будет подаваться в ресторанах отеля Imperial и на банкетах, но его также можно будет приобрести в роскошной пекарне Gargantua Delicatessen, работающей с 1971 года в Токио. Цена, по которой он будет продаваться, пока не сообщается.