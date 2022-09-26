Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского
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Анкара придерживается независимого внешнего курса, основанного на приоритетах Турции. Мы не приемлем никакого внешнего давления.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина Турции в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, усилия Турции на внешнеполитической арене, в том числе ее роль посредника, получили всеобщее одобрение за рубежом.

Эрдоган указал, что Турция продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, достигнув значительных успехов в дипломатической сфере. Это проявилось также в соглашении по "зерновому коридору" и договоренности по обмену пленными, сказал политик.

Президент поблагодарил лидеров РФ и Украины в вопросе достижения соглашения по обмену пленными.

"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины и скорейшее прекращение войны", - подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что по "зерновому коридору" до сегодняшнего дня экспортировано уже более 5 млн тонн агропродукции.

Он указал также, что Анкара готова углублять сотрудничество и со странами ШОС.

Греция не может стать ровней Турции

Президент Турции далее привлек внимание к напряженности и провокациям в регионе, связанным с действиями Греции.

"Ни наращивание военных сил, ни политическая и экономическая поддержка, не превратят Грецию в ровню Турции, но этого достаточно для затягивания Греции в "болото" кризиса. Наращивание военных сил в различных регионах Греции, более напоминающее оккупацию, должно беспокоить не Турцию, а греческий народ", - сказал политик.

Эрдоган предупредил Афины, что Турция при необходимости готова задействовать все имеющиеся рычаги для защиты своих прав и интересов в регионе.

Президент Турции назвал греческие провокации "опасной игрой" для народа и государства Греции, а также "кукловодов", управляющих политикой Афин.