Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского - Эрдоган
Анкара придерживается независимого внешнего курса, основанного на приоритетах Турции. Мы не приемлем никакого внешнего давления.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина Турции в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По его словам, усилия Турции на внешнеполитической арене, в том числе ее роль посредника, получили всеобщее одобрение за рубежом.
Эрдоган указал, что Турция продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, достигнув значительных успехов в дипломатической сфере. Это проявилось также в соглашении по "зерновому коридору" и договоренности по обмену пленными, сказал политик.
Президент поблагодарил лидеров РФ и Украины в вопросе достижения соглашения по обмену пленными.
"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины и скорейшее прекращение войны", - подчеркнул он.
Турецкий лидер отметил, что по "зерновому коридору" до сегодняшнего дня экспортировано уже более 5 млн тонн агропродукции.
Он указал также, что Анкара готова углублять сотрудничество и со странами ШОС.
Греция не может стать ровней Турции
Президент Турции далее привлек внимание к напряженности и провокациям в регионе, связанным с действиями Греции.
"Ни наращивание военных сил, ни политическая и экономическая поддержка, не превратят Грецию в ровню Турции, но этого достаточно для затягивания Греции в "болото" кризиса. Наращивание военных сил в различных регионах Греции, более напоминающее оккупацию, должно беспокоить не Турцию, а греческий народ", - сказал политик.
Эрдоган предупредил Афины, что Турция при необходимости готова задействовать все имеющиеся рычаги для защиты своих прав и интересов в регионе.
Президент Турции назвал греческие провокации "опасной игрой" для народа и государства Греции, а также "кукловодов", управляющих политикой Афин.
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