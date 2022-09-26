В Токио прошли переговоры глав МИД Турции и Японии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в рамках визита в Токио, провел встречу с японским коллегой Хаяси Ёсимасой, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Главы дипломатий обсудили темы расширения сотрудничества двух стран, в том числе торговой и оборонной сферах.

Чавушоглу принес японскому коллеге соболезнования в связи с гибелью бывшего премьера страны Синдзо Абэ, отметив его вклад в углубление связей между двумя странами.

Министры также обсудили региональные вопросы, в том числе тему поставок агропродукции из Украины.