https://news.day.az/world/1498556.html В Токио прошли переговоры глав МИД Турции и Японии
В Токио прошли переговоры глав МИД Турции и Японии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в рамках визита в Токио, провел встречу с японским коллегой Хаяси Ёсимасой, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Главы дипломатий обсудили темы расширения сотрудничества двух стран, в том числе торговой и оборонной сферах.
Чавушоглу принес японскому коллеге соболезнования в связи с гибелью бывшего премьера страны Синдзо Абэ, отметив его вклад в углубление связей между двумя странами.
Министры также обсудили региональные вопросы, в том числе тему поставок агропродукции из Украины.
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