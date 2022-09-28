Китай готовится принять на вооружение третий десантный корабль нового поколения

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится принять на вооружение третий по счету универсальный десантный корабль нового поколения, который был построен на верфях в Шанхае. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о вертолетоносном корабле-доке проекта 075 водоизмещением около 40 тыс. тонн и длиной 235 м. По своим габаритам он аналогичен американским десантным кораблям типа Wasp.

По данным газеты, кораблю уже присвоен бортовой номер 33. Это означает, что он уже практически готов. Предыдущие два корабля этого типа, названные "Хайнань" и "Гуанси", имеют номера 31 и 32. Первый корабль этой серии был спущен на воду в сентябре 2019 года.

Новое поколение крупнотоннажных десантных кораблей значительно укрепит мощь военного флота КНР, особенно в регионе Тайваньского пролива, где в последнее время усилилась напряженность. Это даст возможность не только осуществлять высадку подразделений морских пехотинцев и военной техники, но и использовать различные типы вертолетов для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и подлодками противника.

Корабль типа 075 способен нести до 30 винтокрылых машин, а также размещать беспилотники, брать на борт 1 тыс. морских пехотинцев, перевозить бронетехнику и машины-амфибии. В настоящее время китайские специалисты работают над планами создания десантного корабля следующего поколения типа 076.