Италия раньше времени заполнила 90% газохранилищ

Уровень запасов газа в итальянских хранилищах достиг 90% - показателя, который власти планировали добиться в октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Министерство по экологической модернизации и трансформации Италии.

По словам министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, данный результат позволит нам стремиться к более амбициозной цели, над которой мы будем работать в ближайшие недели, чтобы достичь 92-93% заполнения хранилищ.