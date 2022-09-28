https://news.day.az/world/1498972.html Италия раньше времени заполнила 90% газохранилищ
Италия раньше времени заполнила 90% газохранилищ
Уровень запасов газа в итальянских хранилищах достиг 90% - показателя, который власти планировали добиться в октябре.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Министерство по экологической модернизации и трансформации Италии.
По словам министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, данный результат позволит нам стремиться к более амбициозной цели, над которой мы будем работать в ближайшие недели, чтобы достичь 92-93% заполнения хранилищ.
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