Ураган «Иэн» угрожает разрушить дом-музей Эрнеста Хемингуэя

Ураган "Иэн", приближающийся к американскому штату Флорида, угрожает разрушить дом-музей писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщила его внучка в интервью газете DailyMail.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, уточняется, что на территории музея Хемингуэя живет колония шестипалых кошек, потомков любимой питомицы известного писателя. По словам его внучки Мариэль, животных спрятали в бункер, чтобы уберечь их от удара стихии.

Напомним, что накануне вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана "Иэн". Удар стихии больше всего пришелся на запад, восток и центральную части острова.

Позже стало известно, что ураган покинул территорию Кубы и продолжил свое движение через Мексиканский залив на север в сторону Флориды. Более двух миллионов жителей штата призвали эвакуироваться.