ЕС будет зависим от США

Евросоюз (ЕС) может стать зависимым от поставок газа из СШЩА, так как европейские партнеры могут лишь на время компенсировать потребности региона. Об этом пишет редактор отдела "Экономика" газеты Die Welt Даниэль Ветцель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После прекращения импорта газа из России европейские партнеры из Норвегии, Азербайджана и Алжира могут лишь на время компенсировать потребности ЕС", - отметил Ветцель.

По его словам, Европа постоянно ищет новые источники поставок газа после того, как Россия перестала поставлять газ. Однако особого выбора у европейских стран нет. При этом долгосрочные поставки могут обеспечить лишь США.