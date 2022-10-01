Несчастный случай во время научного эксперимента в Испании

В испанской Жироне 18 человек пострадали при взрыве во время научного эксперимента.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Baza", местные ученые решили показать собравшимся зрителям, что будет, если соединить жидкий азот и горячую воду. Но в ходе эксперимента что-то пошло не так и произошел взрыв.

От разлетевшихся осколков железных резервуаров пострадали 18 человек, в том числе 5-летний ребенок. Кажется, эксперимент можно признать неудачным.