https://news.day.az/world/1499950.html Несчастный случай во время научного эксперимента в Испании - ВИДЕО
Несчастный случай во время научного эксперимента в Испании - ВИДЕО
В испанской Жироне 18 человек пострадали при взрыве во время научного эксперимента.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Baza", местные ученые решили показать собравшимся зрителям, что будет, если соединить жидкий азот и горячую воду. Но в ходе эксперимента что-то пошло не так и произошел взрыв.
От разлетевшихся осколков железных резервуаров пострадали 18 человек, в том числе 5-летний ребенок. Кажется, эксперимент можно признать неудачным.
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