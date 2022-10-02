Тайфун "Нору" затронул на Филиппинах более 1 млн человек

Более 1,07 млн человек оказались затронуты тайфуном "Нору", обрушившимся 25 сентября на филиппинский остров Лусон. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 46,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 26 эвакуационных центрах. Более 91,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. Жертвами удара стихии стали 12 человек, 52 получили различные травмы, пять числятся пропавшими без вести.

Тайфун повредил более 51 тыс. домов и полностью уничтожил 7,1 тыс. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 млн песо ($5,17 млн). В результате удара стихии повреждены 45 дорог и 18 мостов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 97 оно уже восстановлено.

Приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях в 734 и 773 муниципалитетах соответственно. В 42 городах действует режим бедствия. Сумма, требуемая на оказание финансовой помощи, оценивается в 57,8 млн песо ($984,5 тыс.). Между тем ущерб сельскому хозяйству составил 3,07 млрд песо ($52,3 млн).

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины 25 сентября. Сила ветра в его эпицентре достигала 58 м/с. После прохождения через Филиппины циклон вышел в Южно-Китайское море, откуда направился во Вьетнам, где вызвал сильный ветер и проливные дожди в прибрежных районах центральной части страны.