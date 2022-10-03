Парализовано движение на крупнейшей улице Тегерана

Прошлой ночью площадь Азади в Тегеране была заполнена протестующими.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

В публикации отмечается, что в 02:00 одноименный проспект был полностью заблокирован, движение транспорта парализовано.

Сообщается, что в иранской столице сложилась революционная ситуация и люди не собирались покидать площадь и идти домой.

Акции протеста, начавшиеся в Иране после смерти задержанной полицией нравов 22-летней Махсы Амини, продолжаются уже около трех недель.