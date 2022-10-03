Власти Испании понизили прогноз роста ВВП на 2023 год

Власти Испании изменили в сторону понижения прогноз роста экономики королевства на 2023 год. Об этом сообщила в понедельник испанский вице-премьер Надя Кальвиньо, передает агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом году все показатели указывают на еще более сильный рост, чем мы ожидали, [который составит] около 4,4%", - сказала замглавы правительства. При этом, по ее версии, прогноз роста ВВП на 2023 год составляет 2,1%.

В июле кабмина Испании уже понижал прогноз на 2023 год до 2,7% из-за последствий ситуации вокруг Украине.