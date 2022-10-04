Обычная китайская ваза ушла с аукциона во Франции за невероятную сумму

Во Франции на аукцион была выставлена китайская ваза стоимостью 2 000 евро, однако в результате ожесточенных торгов она ушла с молотка за 7,7 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, в борьбу за фарфоровую вазу в стиле династии Цин неожиданно для представителей аукционного дома Osenat в Фонтенбло, расположенного неподалеку от Парижа, вступило 30 покупателей - в основном из Китая. Они были уверены, что предмет был создан в XVIII веке.

Вазу выставила на аукцион женщина, проживающая на заморских территориях Франции - она досталась ей в наследство от матери. Лично продавец эту вазу не видела - предмет доставили из Бретани в Париж ее представители. Как рассказала женщина аукционистам, изначально ваза принадлежала ее бабушке, занимавшейся коллекционированием.

В аукционном доме бело-голубую вазу, покрытую эмалью и украшенную рисунком в виде облаков и драконов, атрибутировали XX веком и сочли "вполне обычной". Однако покупатели, боровшиеся за лот, были иного мнения. "С момента публикации каталога мы начали видеть огромный интерес - все больше и больше китайце приходили на нее смотреть. Наш эксперт все равно считает, что она не антикварная", - сказал директор аукционного дома Седрик Лаборд.

Он добавил, что в результате вазу приобрел покупатель из Китая и, скорее всего, он выставит ее на всеобщее обозрение.