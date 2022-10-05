Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил отметку в $31 трлн. Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные во вторник Министерством финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В базе данных на сайте Минфина в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 3 октября обозначена сумма в $31,123 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга.

Как отмечает газета The New York Times, рекорд был побит в "неподходящий момент, когда исторически низкие процентные ставки заменяются более высокими процентами по займам в условиях, когда Федеральная резервная система (ФРС, центробанк - прим. ТАСС) пытается побороть быстро растущую инфляцию". В результате "эти более высокие процентные ставки делают обслуживание американского долга более дорогостоящим в долгосрочной перспективе", добавило издание.