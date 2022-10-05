Инфляция в Аргентине может достичь рекордных 100%

Инфляция в Аргентине по итогам сентября достигла 82,2% и стала самой высокой со времен Великой депрессии, а к концу года может дойти до 100%. Об этом пишет Business Insider Polska, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, инфляция в стране по итогу 2022 года может достичь 100%, что в несколько раз выше, чем в других странах Латинской Америки. При этом эксперты подсчитали, что за 33 месяца управления кабинета министров президента Фернандеса цены в стране выросли на 243,6%.

"Правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса вновь упрекнуло предпринимателей в погоне за чрезмерной прибылью в ситуации, когда инфляция в стране - самая серьезная со времен Великой депрессии 30 лет назад - составила в этом году к концу сентября, по подсчетам независимых экономистов, 82,2%", - отметили в публикации.

По словам известного аргентинского социолога Августина Сальвии, после выборов и организации общественных работ летом экономика страны впала в рецессию, так как все больше людей стали работать без трудового договора. При этом ситуация по итогам четвертого квартала может быть еще хуже.