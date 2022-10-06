Стоимость алюминия на LME поднялась до $2 400 за тонну впервые с 31 августа

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 2% и впервые с 31 августа достигла уровня $2 400 за тонну, следует из данных торговой площадки на 10:23 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом к 10:27 по бакинскому времени алюминиевые котировки замедлили рост до 1,9% и находились на отметке $2 397 за тонну.

По состоянию на 10:35 по бакинскому времени алюминий торговался по $2 398 за тонну.

В начале марта 2022 года стоимость тонны алюминия обновила исторический рекорд, поднявшись до уровня $4 074.