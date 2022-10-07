Аргентинская полиция распылила слезоточивый газ на стадионе в Ла-Плате

Аргентинская полиция буквально "довела до слез" болельщиков на стадионе в Ла-Плате.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, против фанатов, пытавшихся прорваться на футбольный матч "Химнасия против Бока Хуниорс", выпустили слезоточивый газ. Он почти полностью окутал стадион. Спортсмены отыграли всего 9 минут, матч прервали.

По информации министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, у одного из посетителей случился инфаркт.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о смерти одного человека из-за проблем с сердцем", - сказал он.

Берни добавил, что из-за беспорядков пострадали пять полицейских. Министр отметил, что в данный момент ситуация у стадиона пришла в норму.

Берни также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали пять полицейских.