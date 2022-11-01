https://news.day.az/world/1508023.html Немецкие супермаркеты сокращают часы работы
Немецкие супермаркеты сокращают часы работы
Энергетический кризис и нехватка персонала привели к тому, что с завтрашнего дня ряд магазинов немецких торговых сетей начнут закрываться на час-два раньше обычного.
Как передает Day.Az, среди таких сетей названы "Лидл", "Алди" и "Глобус".
Это, как надеятся в менеджменте, позволит сэкономить энергию на открытых холодильных полках, например, для молочных продуктов. Сэкономить можно будет также на освещении автостоянок и рынков. Безусловно, это не гигантская экономия энергии.
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