Немецкие супермаркеты сокращают часы работы

Энергетический кризис и нехватка персонала привели к тому, что с завтрашнего дня ряд магазинов немецких торговых сетей начнут закрываться на час-два раньше обычного.

Как передает Day.Az, среди таких сетей названы "Лидл", "Алди" и "Глобус".

Это, как надеятся в менеджменте, позволит сэкономить энергию на открытых холодильных полках, например, для молочных продуктов. Сэкономить можно будет также на освещении автостоянок и рынков. Безусловно, это не гигантская экономия энергии.