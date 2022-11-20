https://news.day.az/world/1512858.html Губернатор Токио призвала носить водолазки в целях экономии электричества
Губернатор Токио призвала носить водолазки в целях экономии электричества
Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила носить водолазку этой зимой, чтобы согреваться и параллельно экономить электричество. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам японской чиновницы, ношение джемперов с высоким воротом поможет сократить расходы на электроэнергию.
"Я сама ношу водолазку, а шарф тоже согревает. Это позволит сэкономить электроэнергию", - обратила внимание Коикэ.
Также губернатор добавила, что именно ношение водолазок позволит справиться с зимним энергетическим кризисом.
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