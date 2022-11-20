Губернатор Токио призвала носить водолазки в целях экономии электричества

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила носить водолазку этой зимой, чтобы согреваться и параллельно экономить электричество. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам японской чиновницы, ношение джемперов с высоким воротом поможет сократить расходы на электроэнергию.

"Я сама ношу водолазку, а шарф тоже согревает. Это позволит сэкономить электроэнергию", - обратила внимание Коикэ.

Также губернатор добавила, что именно ношение водолазок позволит справиться с зимним энергетическим кризисом.