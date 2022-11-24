Более половины жителей Германии сократили расходы

Примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Федеральной ассоциации потребителей (VZBV), опубликованные в четверг, 24 ноября, на портале ZEIT ONLINE, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так, 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду. Примерно треть ограничили себя в использовании личных автомобилей, а также отказались от авиаперелетов.