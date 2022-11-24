Совет ООН по правам человека проводит экстренное заседание по Ирану

Началось экстренное заседание Совета ООН по правам человека в свете ухудшающейся ситуации в Иране в связи с правами человека.

Как сообщает Day.Az, выступая со вступительной речью на заседании, президент Совета по правам человека Федерико Виллегас отметил, что предложение о проведении экстренной сессии выдвинуто постоянными представителями Германии и Исландии и поддержано другими странами-членами и странами-наблюдателями Совета.

На заседании ожидается обсуждение этнической дискриминации, которой подвергаются национальные меньшинства, проживающие в Иране.