https://news.day.az/world/1513975.html Совет ООН по правам человека проводит экстренное заседание по Ирану
Совет ООН по правам человека проводит экстренное заседание по Ирану
Началось экстренное заседание Совета ООН по правам человека в свете ухудшающейся ситуации в Иране в связи с правами человека.
Как сообщает Day.Az, выступая со вступительной речью на заседании, президент Совета по правам человека Федерико Виллегас отметил, что предложение о проведении экстренной сессии выдвинуто постоянными представителями Германии и Исландии и поддержано другими странами-членами и странами-наблюдателями Совета.
На заседании ожидается обсуждение этнической дискриминации, которой подвергаются национальные меньшинства, проживающие в Иране.
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