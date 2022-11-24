Парламент Ливана в седьмой раз не смог выбрать президента

Ни один из кандидатов в президенты не смог заручиться поддержкой 65 из 128 членов парламента, необходимой для победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, об этом сказал спикер ливанского парламента Набих Берри.

Голосование за главу государства проводилось в седьмой раз.

"Наибольшее число голосов собрал кандидат от оппозиционных фракций Мишель Муаввад - 42, за независимого кандидата Иссама Халифу отдали голоса 6 депутатов", - отметил Берри.

По его словам, 50 депутатов сдали пустые бюллетени.

В Ливане президента избирают парламентарии путем голосования. Выборы проводили с 27 сентября. Следующее голосование пройдет 1 декабря.

Срок полномочий президента Ливана Мишеля Ауна завершился 31 октября. Он занимал должность главы государства шесть лет. После ухода с поста, согласно Конституции Ливана, функции главы государства временно исполняет переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати.