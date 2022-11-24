Китай нашел крупное месторождение газа

Китайская Sinopec Corp нашла на юго-западе КНР крупное месторождение сланцевого газа, запасы которого оцениваются примерно в 146 миллиардов кубометров, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оно находится на окраине Сычуаньского бассейна впадины на территории города Чунцин. Как сказал председатель правления компании Ма Юншэн, есть хорошие перспективы разведки и освоения глубоких месторождений сланцевого газа. Это поспособствует обеспечению энергетической безопасности страны, добавил он. Сланцевый газ считается одним из экологически чистых источников энергии.