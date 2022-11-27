Землетрясение в Турции

ЗВ емлетрясение магнитудой 4,7 произошло на западе Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 10 км к западу от города Дюздже. Очаг залегал на глубине двух км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.