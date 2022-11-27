https://news.day.az/world/1514698.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
ЗВ емлетрясение магнитудой 4,7 произошло на западе Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 10 км к западу от города Дюздже. Очаг залегал на глубине двух км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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