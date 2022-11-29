Коронавирус - "чума для старшего поколения" в США

Коронавирус стал "чумой для старшего поколения" в США, где 9 из каждых 10 летальных случаев COVID-19 приходятся на людей старше 65 лет. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, проанализировав данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пожилые американцы с начала пандемии переносили вирусную инфекцию тяжелее остальных, о чем свидетельствовали показатели смертности в домах престарелых, но сегодня эта тенденция проявляется более определенно, указывает издание. Более 300 человек ежедневно умирает в Соединенных Штатах от ковида, 9 из каждых 10 летальных исходов приходятся на людей старше 65 лет.

"В этом есть некая возрастная дискриминация. Люди, даже если они старше меня, все равно имеют равное право на жизнь", - убежден профессор биоэтики Университета города Нью-Йорк Мэтью Ляо.